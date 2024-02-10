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В Угорщині президентка Каталін Новак подала у відставку

19:07, 10 лютого 2024
Президентка Угорщини подала у відставку.
В Угорщині президентка Каталін Новак подала у відставку
Джерело фото: index.hu
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Президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку на тлі суспільного резонансу через її рішення помилувати засудженого у справі про педофілів.

Про це повідомляє «Index».

Новак зазначила, що рішення про помилування зі зрозумілих причин чекало на пояснення.

«Я помилялася, тому що рішення про помилування і відсутність обґрунтування були придатними для того, щоб викликати сумніви щодо нульової толерантності до педофілії. А тут сумнівів немає і бути не може. Я б ніколи не пробачила людину, яка, на мою думку, фізично чи психічно жорстоко поводилася з дітьми. Так було тоді, так є і сьогодні», – сказала вона.

Новак додала, що очікує від нового президента, що він не буде робити помилок, а якщо зробить, то візьме на себе відповідальність, навіть пішовши у відставку з посади.

«Я прошу вибачення у тих, кого я образила, і у всіх жертв, які могли відчули, що я за них не заступаюся. Сьогодні я востаннє звертаюся до вас як глава держави, я подаю у відставку з поста президента республіки», – сказала Новак.

Новий президент Угорщини має бути обраний парламентом протягом 30 днів після закінчення терміну її повноважень.

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