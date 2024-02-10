В Венгрии президентка Каталин Новак подала в отставку

Президентка Венгрии подала в отставку.

Источник фото: index.hu

Президентка Венгрии Каталин Новак подала в отставку на фоне общественного резонанса из-за ее решения помиловать осужденного по делу в педофилах.

Об этом сообщает «Index».

Новак отметила, что решение о помиловании по понятным причинам ждало на объяснение.

«Я ошибалась, потому что решения о помиловании и отсутствии обоснования были пригодны для того, чтобы вызвать сомнения в нулевой толерантности к педофилии. А здесь сомнений нет и быть не может. Я бы никогда не простила человека, который, по моему мнению, физически или психически жестоко обращался с детьми. Так было тогда, так есть и сегодня», – сказала она.

Новак добавила, что ожидает от нового президента, что он не будет совершать ошибок, а если сделает, то возьмет на себя ответственность, даже уйдя в отставку с должности.

«Я прошу прощения у тех, кого я оскорбила, и у всех жертв, которые могли почувствовать, что я за них не заступаюсь. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как глава государства, я подаю в отставку с поста президента республики», – сказала Новак.

Новый президент Венгрии должен быть избран парламентом в течение 30 дней после истечения срока ее полномочий.

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