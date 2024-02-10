В Виннице спасли мужчину, который бросился в ледяную воду ради четырехлапого друга

Животное на передержку забрали к себе спасатели, пока мужчина в медучреждении.

В Виннице мужчина нырнул в ледяную реку, чтобы спасти своего четырехлапого друга. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Как рассказали спасатели, к ним поступило сообщение о том, что вблизи спортивной базы под лед провалилась собака. Уже на месте происшествия чрезвычайники выяснили, что во время прогулки вдоль набережной реки, пес выбежал на тонкий лед и провалился. Бросился на помощь животному владелец, однако и сам едва не ушел под воду.

Чтобы не терять ни одной секунды для приведения в готовность плавсредства ГСЧС, работники спортивной базы дали свою лодку прибывшим на место происшествия.

Мужчину успешно спасли из водоема. Его обогрели и после прибытия бригады «скорой» передали врачам.

Поскольку владельца собаки госпитализировали в медучреждение, животное на передержку забрали к себе спасатели.

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