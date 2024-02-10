Как военнослужащим попасть на лечение в специализированные клиники Европы: алгоритм

В прошлом году процедура направления защитников и защитниц на лечение за границу была значительно упрощена.

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Обеспечение военнослужащих, защищающих территориальную целостность Украины, необходимой медицинской и/или реабилитационной помощью, является приоритетом для государства. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения и отметили, что именно поэтому в прошлом году процедура направления защитников и защитниц на лечение за границу была значительно упрощена.

В Минздраве рассказали об алгоритме медицинской эвакуации на лечение в европейские клиники для военных.

Так, сейчас военнослужащим не нужно получать заключение консилиума военно-медицинского учреждения. Именно больница, где военный лечится или проходит реабилитацию, самостоятельно определяет, нужно ли ему ехать на лечение за границу.

Кроме того, именно медучреждение готовит перечень документов, среди которых:

согласие военного/военной или его/ее законного представителя на лечение за границей;

согласие на обработку и передачу персональных данных медучреждениям иностранных государств;

выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;

вывод о необходимости направления военного/военной на лечение за границу.

Найти шаблоны таких документов можно на вебсайте Минздрава в разделе «Документы».

Далее вывод вместе с документами больница посылает в государственный орган из состава сектора безопасности и обороны, в котором военный/военная проходит службу. Государственный орган направляет на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов.

После этого Министерство подает запрос в страны ЕС о готовности предоставить защитнику Украины необходимую медицинскую помощь и информирует Командование Медицинских сил или государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, администрацию Госпогранслужбы и МИД о согласованном с иностранной стороной списке защитников Украины, которых могут принять на лечение за границей.

Далее Минздрав в рамках сотрудничества с Еврокомиссией транспортирует военных в зарубежную клинику.

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