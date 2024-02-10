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  1. В Украине

На Закарпатье из-за подтопления перекрыли дорогу государственного значения

17:47, 10 февраля 2024
В результате значительных осадков подтопило автодорогу государственного значения.
На Закарпатье из-за подтопления перекрыли дорогу государственного значения
Источник фото: Нацполиция / Facebook
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На Закарпатье из-за подтопления перекрыли дорогу государственного значения. Об этом сообщили в Национальной полиции.

«На Xустщине между селами Гребля и Вильxовка в результате значительных осадков подтопило автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево — Рогатин — Львов», — говорится в сообщении.

Вследствие этого на данном отрезке пути в настоящее время движение перекрыто. На месте работают экипажи полиции.

в настоящее время рyx перекрыт. На месте работают экипажи полиции.

Как отметили в Нацполиции, объезд осуществляется по двум маршрутам:

  • Иршава – Дубровка – Белки – Большой Раковец – Вильxовка
  • Заречье – Онок – Виноградов – Великая Копаня

Водителей просят учесть данную информацию при планировании своих поездок.

Как мы писали, в Закарпатской области из-за продолжительных осадков поднялся уровень воды в реках. По состоянию на утро 10 февраля произошло подтопление территории в разных частях региона.

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