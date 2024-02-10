На Закарпатье из-за подтопления перекрыли дорогу государственного значения. Об этом сообщили в Национальной полиции.
«На Xустщине между селами Гребля и Вильxовка в результате значительных осадков подтопило автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево — Рогатин — Львов», — говорится в сообщении.
Вследствие этого на данном отрезке пути в настоящее время движение перекрыто. На месте работают экипажи полиции.
в настоящее время рyx перекрыт. На месте работают экипажи полиции.
Как отметили в Нацполиции, объезд осуществляется по двум маршрутам:
- Иршава – Дубровка – Белки – Большой Раковец – Вильxовка
- Заречье – Онок – Виноградов – Великая Копаня
Водителей просят учесть данную информацию при планировании своих поездок.
Как мы писали, в Закарпатской области из-за продолжительных осадков поднялся уровень воды в реках. По состоянию на утро 10 февраля произошло подтопление территории в разных частях региона.
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