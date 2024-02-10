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Приват24 временно не будет работать: когда и как долго

20:59, 10 февраля 2024
С 1:00 до 5:00 приложение и web-версия Приват24 будут временно недоступны.
Приват24 временно не будет работать: когда и как долго
Источник фото: focus.ua
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В ночь на 11 февраля государственный ПриватБанк будет проводить регламентные работы в Приват24, поэтому сервисы будут на паузе до 5 утра.

В пресс-службе банка пояснили, что для повышения качества сервисов планируют регламентные работы 11 февраля с 1:00.

«Конечно, мы очень хотели бы повышать качество наших сервисов одним нажатием пальца, но этот процесс требует немного больше времени. Так что с 01:00 до 05:00 приложение и web-версия "Приват24" будут временно недоступны», - сообщили в компании.

Клиентам, планирующим важные платежные операции, посоветовали заранее учесть интервал проведения регламентных работ.

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