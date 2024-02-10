Приват24 тимчасово не працюватиме: коли та як довго

З 1:00 до 5:00 застосунок та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні.

Джерело фото: focus.ua

В ніч на 11 лютого державний ПриватБанк буде проводити регламентні роботи у Приват24, тому сервіси будуть на паузі до 5 ранку.

У пресслужбі банку пояснили, що для підвищення якості сервісів, планують регламентні роботи 11 лютого з 1:00.

«Звичайно, ми б дуже хотіли підвищувати якість наших сервісів одним натиском пальця, але цей процес потребує трохи більше часу. Тож з 01:00 до 05:00 додаток та web-версія "Приват24" будуть тимчасово недоступні», - повідомили в компанії.

Клієнтам, які планують важливі платіжні операції, порадили заздалегідь врахувати інтервал проведення регламентних робіт.

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