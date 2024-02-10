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  1. В Україні

Кабмін ухвалив методологію використання мов нацменшин у місцях проживання

18:49, 10 лютого 2024
Ідеться про використання мов нацменшин у наданні публічних та соціальних послуг, у взаємодії з владою, у наданні медичної допомоги та інших сферах.
Кабмін ухвалив методологію використання мов нацменшин у місцях проживання
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Уряд ухвалив Методологію використання мов національних меншин там, де вони традиційно та компактно проживають. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Відповідно до Закону України «Про національні меншини (спільноти) України» Уряд ухвалив Методологію використання мов національних меншин там, де вони традиційно та компактно проживають», – повідомив Шмигаль. – «Ідеться про використання мов нацменшин у наданні публічних та соціальних послуг, у взаємодії з владою, у наданні медичної допомоги та інших сферах. Забезпечуємо право національної меншини на розвиток своєї мови та водночас зберігаємо всі переваги української мови як державної».

За словами Прем’єра, Україна продовжує впроваджувати європейські стандарти, стає ближче до ЄС і розраховує на якнайшвидший початок безпосередніх переговорів щодо вступу в Європейський Союз.

Раніше стало відомо, що Україна та Угорщина сформують комісію для вирішення питань прав нацменшин.

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