Україна та Угорщина сформують комісію для вирішення питань прав нацменшин

Спеціальна комісія протягом 10 днів представить «конкретне розуміння» щодо врегулювання питань прав нацменшин.

Джерело фото: szijjarto.peter.official

Україна спільно з Угорщиною працює над остаточним врегулюванням суперечки щодо прав нацменшин. Глава МЗС Дмитро Кулеба під час пресконференції заявив, що спеціальна комісія, створена під егідою Міністерства закордонних справ, протягом 10 днів має представити «конкретне розуміння» у цьому напрямку.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто прибув до Ужгороду на переговори з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Сторони обговорили питання, які угорська сторона вважає потребуючими роз'яснень або вирішення. Згідно з узгодженим планом, комісія має визначити, які питання потребують врегулювання, а які вже вирішено. Це сприятиме остаточному врегулюванню питань, які мають важливе значення для прав нацменшин.

«Ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік питань, які у неї є до питання захисту прав представників меншин, ми цей перелік отримали. Ми домовилися, що під егідою МЗС ми зберемо спеціальну комісію, в якої є одна дуже проста задача: через десять днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення, або вже врегульовано, щоб ми внесли остаточну ясність», – сказав Кулеба.

Він також заначив, що попередні розмови про права нацменшин ведуться у контексті членства України в ЄС. Тепер обидві сторони виражають бажання розв'язати ці питання на двосторонньому рівні, для того щоб остаточно врегулювати їх на користь всіх національних меншин.

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