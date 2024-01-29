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  1. В Украине

Украина и Венгрия сформируют комиссию для решения вопросов прав нацменьшинств

17:26, 29 января 2024
Специальная комиссия в течение 10 дней представит «конкретное понимание» по урегулированию вопросов прав нацменьшинств.
Украина и Венгрия сформируют комиссию для решения вопросов прав нацменьшинств
Источник фото: szijjarto.peter.official
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Украина совместно с Венгрией работает над окончательным урегулированием спора о правах нацменьшинств. Глава МИД Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции заявил, что специальная комиссия, созданная под эгидой Министерства иностранных дел, в течение 10 дней должна представить «конкретное понимание» в этом направлении.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ужгород на переговоры с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили вопросы, которые венгерская сторона считает требующими разъяснений или решения. Согласно согласованному плану, комиссия должна определить, какие вопросы требуют урегулирования, а какие уже решены. Это будет способствовать окончательному урегулированию вопросов, которые имеют важное значение для прав нацменьшинств.

«Мы договорились об одной простой вещи. Мы попросили венгерскую сторону предоставить нам исчерпывающий перечень вопросов, которые у нее есть к вопросу защиты прав представителей меньшинств, мы этот перечень получили. Мы договорились, что под эгидой МИД мы соберем специальную комиссию, у которой есть одна очень простая задача: через десять дней она должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание, как и что из того перечня вопросов, которые мы получили, требует решения, или уже урегулировано, чтобы мы внесли окончательную ясность», - сказал Кулеба.

Он также отметил, что предыдущие разговоры о правах нацменьшинств ведутся в контексте членства Украины в ЕС. Теперь обе стороны выражают желание решить эти вопросы на двустороннем уровне, для того чтобы окончательно урегулировать их в пользу всех национальных меньшинств.

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