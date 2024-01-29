Глава МЗС Угорщини Сіярто прибув до України на переговори з Єрмаком та Кулебою

В Ужгороді пройдуть переговори угорської делегації та українськими представниками щодо зміцнення дипломатичних відносин між країнами.

Джерело фото: Офіс Президента України

Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув до Ужгорода разом зі своєю делегацією для участі у важливих переговорах. Про це інформує Офіс Президента України.

Зустріч з угорською делегацією в Ужгороді вже розпочалася за участі керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Представники обох країн виявили готовність до важливого діалогу, спрямованого на розв'язання ключових питань та покращення взаєморозуміння між державами.

«​​До Ужгорода зі своєю командою прибув міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочинають зустріч з угорською делегацією. Очікується відвертий і конструктивний діалог для налагодження відносин між державами», – йдеться в повідомленні.

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