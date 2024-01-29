Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Украину на переговоры с Ермаком и Кулебой

В Ужгороде пройдут переговоры венгерской делегации и украинскими представителями по укреплению дипломатических отношений между странами.

Источник фото: Офис Президента Украины

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ужгород вместе со своей делегацией для участия в важных переговорах. Об этом информирует Офис Президента Украины.

Встреча с венгерской делегацией в Ужгороде уже началась при участии руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Представители обеих стран выразили готовность к важному диалогу, направленному на решение ключевых вопросов и улучшение взаимопонимания между государствами.

"В Ужгород со своей командой прибыл министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начинают встречу с венгерской делегацией. Ожидается откровенный и конструктивный диалог для налаживания отношений между государствами", - говорится в сообщении.

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