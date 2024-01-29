В Великобритании планируют полностью запретить одноразовые вейпы

Одноразовые вейпы будут запрещены в рамках планов по борьбе с растущим числом молодых людей, увлекающихся вейпингом.

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В Великобритании планируюи запретить одноразовые вейпы в рамках планов борьбы с ростом количества молодых людей, увлекающихся вейпингом. Также будут введены меры по предотвращению продажи электронных сигарет среди детей и целенаправленной продажи несовершеннолетними.

Об этом пишет «ВВС».

Также издание пишет, что правительство страны стремится сделать многоразовые вейпы менее привлекательными для молодежи, ограничив выбор сладких и фруктовых вкусов. В магазинах их будут размещать подальше от товаров, которые могут броситься в глаза несовершеннолетним, например, от сладостей.

Данные благотворительной организации Action on Smoking and Health (Ash) свидетельствуют о том, что 7,6% подростков в возрасте от 11 до 17 лет регулярно или время от времени употребляют вейп против 4,1% в 2020 году.

Министр здравоохранения Виктория Аткинс сказала, что она уверена, что новый законопроект будет принят парламентом до всеобщих выборов, которые должны состояться в этом году, и он вступит в силу в начале 2025 года.

Как только сроки будут подтверждены, розничным торговцам будет предоставлено шесть месяцев для его внедрения.

Правительство заявило, что почти 70% респондентов поддерживают запрет на одноразовые вейпы.

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