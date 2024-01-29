У Великій Британії планують повністю заборонити одноразові вейпи

Одноразові вейпи будуть заборонені в рамках планів боротьби з зростаючим числом молодих людей, які захоплюються вейпінгом.

Джерело фото: Elsa Olofsson / Unsplash

У Великій Британії планують заборонити одноразові вейпи в рамках планів боротьби зі зростанням кількості молодих людей, які захоплюються вейпінгом. Також будуть введені заходи для запобігання продажу електронних сигарет серед дітей і цілеспрямованого продажу неповнолітніми.

Про це пише «ВВС».

Також видання пише, що уряд країни прагне зробити багаторазові вейпи менш привабливими для молоді, обмеживши вибір солодких і фруктових смаків. У магазинах їх розміщатимуть подалі від товарів, які можуть впасти в око неповнолітнім, наприклад, від солодощів.

Дані благодійної організації Action on Smoking and Health (Ash) свідчать про те , що 7,6% підлітків віком від 11 до 17 років регулярно чи час від часу вживають вейп проти 4,1% у 2020 році.

Міністр охорони здоров'я Вікторія Аткінс сказала «ВВС», що вона впевнена, що новий законопроєкт буде прийнятий парламентом до загальних виборів, які мають відбутися цього року, і він набуде чинності на початку 2025 року.

Щойно терміни будуть підтверджені, роздрібним торговцям буде надано шість місяців для його впровадження.

Уряд заявив, що майже 70% респондентів підтримують заборону на одноразові вейпи.

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