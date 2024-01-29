Україна впроваджує інноваційний пост-митний контроль: що зміниться

Держмитслужба розпочинає пілотний проєкт пост-митного контролю для спрощення митних процедур.

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Держмитслужба України повідомила про запуск пілотного проєкту впровадження пост-митного контролю в рамках рекомендаційно-технічного етапу. Проєкт базується на статті 336 Митного кодексу України та покликаний реалізувати положення статті 337-1 МКУ та спростити процедури митного контролю.

Пост-митний контроль включає перевірку інформації, зазначеної в митній декларації та поданих документах. Важливо відзначити, що цей вид контролю не застосовується до всіх митних оформлень, а лише до конкретних випадків, визначених системою управління ризиками.

Митниці оформлення можуть проводити пост-митний контроль лише за результатами застосування системи управління ризиками та в рамках митних декларацій, оформлення яких завершено не пізніше, ніж за 30 днів до початку контролю. Під час цього контролю митниця може запитати документи, які не подавались під час митного оформлення, але містять відомості, що дозволяють перевірити відомості, зазначені у митній декларації.

Важливо відзначити, що пост-митний контроль не є документальною перевіркою дотримання вимог митного законодавства, і не виноситься податкових повідомлень-рішень. Однак його результати враховуються в системі управління ризиками для подальшого відбору підприємств для документальних перевірок у майбутньому. У випадку виявлення помилок або невідповідностей, митниця інформує декларанта про виявлені невідповідності.

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