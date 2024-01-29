Украина внедряет инновационный пост-таможенный контроль: что изменится

Гостаможслужба начинает пилотный проект пост-таможенного контроля для упрощения таможенных процедур.

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Гостаможслужба Украины сообщила о запуске пилотного проекта внедрения пост-таможенного контроля в рамках рекомендательно-технического этапа. Проект базируется на статье 336 Таможенного кодекса Украины и призван реализовать положения статьи 337-1 ТКУ и упростить процедуры таможенного контроля.

Пост-таможенный контроль включает проверку информации, указанной в таможенной декларации и представленных документах. Важно отметить, что этот вид контроля не применяется ко всем таможенным оформлениям, а лишь к конкретным случаям, определенным системой управления рисками.

Таможни оформления могут проводить пост-таможенный контроль только по результатам применения системы управления рисками и в рамках таможенных деклараций, оформление которых завершено не позднее, чем за 30 дней до начала контроля. Во время этого контроля таможня может запросить документы, которые не подавались во время таможенного оформления, но содержат сведения, позволяющие проверить сведения, указанные в таможенной декларации.

Важно отметить, что пост-таможенный контроль не является документальной проверкой соблюдения требований таможенного законодательства, и не выносится налоговых уведомлений-решений. Однако его результаты учитываются в системе управления рисками для дальнейшего отбора предприятий для документальных проверок в будущем. В случае выявления ошибок или несоответствий, таможня информирует декларанта о выявленных несоответствиях.

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