В Сумской области суд поддержал конфискацию земельных участков у гражданки рф

Земельные участки женщина унаследовала, однако, вопреки требованиям ч. 4 ст. 81 Земельного кодекса Украины, в течение года после обретения права собственности не осуществила их отчуждение.

Лебединский районный суд Сумской области удовлетворил иск прокуратуры в интересах государства в лице Главного управления Госгеокадастра в Сумской области к гражданке рф о конфискации земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По результатам рассмотрения дела суд конфисковал в собственность государства два земельных участка общей площадью 1,1 га с целевым назначением земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Вышеупомянутые земельные участки женщина унаследовала, однако, вопреки требованиям ч. 4 ст. 81 Земельного кодекса Украины, в течение года после обретения права собственности не осуществила их отчуждение.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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