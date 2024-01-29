На Сумщині суд підтримав конфіскацію земельних ділянок у громадянки рф

Земельні ділянки жінка успадкувала, однак, всупереч вимогам ч. 4 ст. 81 Земельного кодексу України, протягом року після набуття права власності не здійснила їх відчуження.

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Лебединський районний суд Сумської області задовільнив позов прокуратури в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Сумській області до громадянки рф про конфіскацію земельних ділянок. Про це повідомляє пресслужба суду.

За результатом розгляду справи суд конфіскував у власність держави дві земельні ділянки загальною площею 1,1 га з цільовим призначенням земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Вищезазначені земельні ділянки жінка успадкувала, однак, всупереч вимогам ч. 4 ст. 81 Земельного кодексу України, протягом року після набуття права власності не здійснила їх відчуження.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене в установленому законом порядку.

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