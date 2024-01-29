Бронювання працівників: Олена Шуляк заявила, що представники бізнесу будуть почуті

Також депутатка зазначила, що має бути єдиний орган, який займатиметься питаннями порушень з боку бізнесу, – це БЕБ.

Як ми писали, у Верховній Раді тривають обговорення ініціативи, яка розширює можливості бронювання військовозобов'язаних працівників. Про це повідомив голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Раніше він також зазначив, що робота над концепцією бронювання йде вже не перший тиждень і не два.

Очільниця партії «Слуга Народу», голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі національного телемарафону наголосила, що на сьогодні є велика кількість спеціальностей, працівників бізнесу, без яких може зупинитися та чи інша підприємницька діяльність, тому питання мобілізації та справедливого бронювання співробітників було одним з ключових під час засідання Української Ради бізнесу, яка об’єднує 119 бізнес-асоціацій, що працюють у різних напрямах вітчизняної економіки.

«Коли законопроєкт щодо мобілізації знову зайде на розгляд Верховної Ради, для народних депутатів важливо буде оцінити, яким чином прописані процедури, що пов’язані з бронюванням. Нині чинна процедура потребує певного вдосконалення. Думаю, представники бізнесу будуть почуті, аби був знайдений баланс між необхідністю захищати нашу державу та забезпечувати економічне зростання країни», – зазначила Олена Шуляк.

Народна депутатка нагадала, що гроші на фінансування вітчизняного сектору безпеки та оборони надходить від українського бізнесу за рахунок сплати податків на території нашої держави, а не міжнародних партнерів.

«Той бізнес, який сьогодні працює «по-білому», сплачує всі податки, створює робочі місця й підтримує обороноздатність держави, жодним чином не повинен відчувати утисків. На сьогодні в Україні має бути єдиний орган, який займатиметься питаннями порушень з боку бізнесу, – це Бюро економічної безпеки. Бізнес неодноразово наголошував на необхідності вдосконалення законодавства щодо БЕБ, і зараз у парламенті є декілька законопроєктів, які очікують розгляду. Думаю, що для нас, як для народних депутатів, це має стати одним із пріоритетних завдань, треба виписати законодавство так, щоб цей орган був дієвим, а інші правоохоронці не мали можливості проводити перевірки чи тиснути на бізнес», – наголосила Олена Шуляк.

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