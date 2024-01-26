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Голова Комітету ВРУ Дмитро Наталуха про бронювання: Все що є — лише концепція

19:20, 26 січня 2024
На данний момент, ще немає ніякого законопроєкту, тим паче — готового до реєстрації, чи будь-якого іншого нормативного акту на цю тему.
Голова Комітету ВРУ Дмитро Наталуха про бронювання: Все що є — лише концепція
Джерело фото: Дмитро Наталуха / facebook.com
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Голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха 26 січня повідомив, що робота над концепцією бронювання йде вже не перший тиждень і не два.

Однак, на данний момент, ще немає ніякого законопроєкту, тим паче — готового до реєстрації, чи будь-якого іншого нормативного акту на цю тему.

«Все що є — лише концепція, побудована як на економічному аналізі і зборі статистики, так і на обговореннях і прислуховуванні до колег, групи економістів і аналітиків, представників бізнесу, органів влади, а головне — військових», – пояснив Наталуха та зазначив, що саме з ними зараз тестують правильність чи хибність певних гіпотез і припущень.

Посадовець зазначає, що Уряду вдалося внормувати чимало питань щодо бронювання, але система «все одно потребує якісного оновлення».

«Одні бізнеси отримали можливість бронювати людей тисячами, коли інші опинилися за бортом, бо недотягували до показника по якомусь одному критерію.

Тому, перша наша гіпотеза полягає у тому, що за відсутності законних, правових альтернатив для бронювання, бізнес або опиняється під загрозою зупинки, або ж вимушений буде йти у тінь: не оформлювати працівників, або ж взагалі вдаватися до корупції, щоб їх зберегти», – пише Наталуха.

За його словами, звідси випливає друга гіпотеза: кожен бізнес, який готовий офіційно наймати працівників і чесно сплачувати податки до держбюджету, як того вимагає чинне законодавство України, — важливий.

«Немає різниці, чи це великий експортер з десятком тисяч працівників, чи невелике СТО на п’ять осіб, яке ремонтує волонтерам автівки. Масштаби різні, але кожен робить важливу справу, підтримує роботою наших співгромадян, а податками – наших захисників», – навів приклад посадовець.

Наталуха зазначає, що для перемоги України держава має знайти механізми, як зберегти роботу таких підприємств.

«Звідси і наш висновок, що ніхто не знає який саме зі співробітників важливий для бізнесу, краще за самого роботодавця. Він знає який прибуток приносить працівник, наскільки він є критичним та незамінним в його бізнес моделі. Тому, якщо дати всім бізнесам можливість бронювати, ба більше — самим обирати заброньованих, це принаймні частково прибере тривожність і непередбачуваність, яка склалася довкола мобілізації», – вважає голова комітету.

«Ми хочемо, щоби бронь перестала бути привілеєм, а стала доступною і тим, кому вона реально збереже виробництво», – додав він.

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