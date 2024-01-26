Глава Комитета ВРУ Дмитрий Наталуха о бронировании: Все, что есть — только концепция

На данный момент еще нет никакого законопроекта, тем более – готового к регистрации или любого другого нормативного акта на эту тему.

Источник фото: Дмитрий Наталуха / facebook.com

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 26 января сообщил, что работа над концепцией бронирования идет уже не первую неделю и не две.

Однако, на данный момент еще нет никакого законопроекта, тем более – готового к регистрации или любого другого нормативного акта на эту тему.

«Все что есть только концепция, построенная как на экономическом анализе и сборе статистики, так и на обсуждениях и прислушивании к коллегам, группе экономистов и аналитиков, представителям бизнеса, органам власти, а главное — военным», – пояснил Наталуха и отметил, что именно с ними сейчас тестируют правильность или ложность определенных гипотез и предположений.

Чиновник отмечает, что Правительству удалось нормировать немало вопросов по бронированию, но система «все равно нуждается в качественном обновлении».

«Одни бизнесы получили возможность бронировать людей тысячами, когда другие оказались за бортом, потому что недотягивали до показателя по какому-то одному критерию.

Поэтому, первая наша гипотеза заключается в том, что при отсутствии законных, правовых альтернатив для бронирования, бизнес либо оказывается под угрозой остановки, либо же вынужден будет уходить в тень: не оформлять работников, либо же вообще прибегать к коррупции, чтобы их сохранить», – пишет Наталуха.

По его словам, отсюда следует вторая гипотеза: каждый бизнес, готовый официально нанимать работников и честно платить налоги в госбюджет, как того требует действующее законодательство Украины, – важен.

«Нет разницы, это крупный экспортер с десятком тысяч работников, или небольшое СТО на пять человек, которое ремонтирует волонтерам автомобили. Масштабы разные, но каждый делает важное дело, поддерживает работой наших сограждан, а налогами – наших защитников», – привел пример чиновник.

Наталуха отмечает, что для победы Украины государство должно найти механизмы, как сохранить работу таких предприятий.

«Отсюда и наш вывод, что никто не знает какой именно из сотрудников важен для бизнеса, лучше самого работодателя. Он знает, какую прибыль приносит работник, насколько он является критическим и незаменимым в его бизнес-модели. Поэтому, если дать всем бизнесам возможность бронировать, более того — самим выбирать забронированных, это по крайней мере частично уберет тревожность и непредсказуемость, которая сложилась вокруг мобилизации», - считает глава комитета.

«Мы хотим, чтобы бронь перестала быть привилегией, а стала доступна и тем, кому она реально сохранит производство», - добавил он.

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