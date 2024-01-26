В Украине введут сертификаты военнообязанных – Давид Арахамия

Он надеется, что новая модель заработает уже через четыре месяца.

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Руководитель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что в Украине появятся сертификаты военнообязанных. Они будут действовать для лиц мобилизационного возраста, то есть для граждан от 27 до 60 лет. Ранее планировалось, что их будет иметь каждое лицо призывного возраста. Об этом пишет «LB.ua».

«Сделать это таким образом для того, чтобы мы как государство понимали, какой у нас мобресурс», – объяснил глава фракции «Слуга народа».

Он надеется, что новая модель заработает уже через четыре месяца.

Отдельно Арахамия отметил целесообразность так называемой смартмобилизации: чтобы для мобилизованного учитывали все его навыки, образование, то, чем он занимался в гражданской жизни.

«Люди хотят видеть, что государство будет заботиться о них должным образом», – считает он.

Как раньше мы писали, призывник, военнообязанный и резервист сможет получить информацию о своем включении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и ознакомиться с сведениями о себе, внесенными в Реестр, в том числе через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. Соответствующие изменения в Закон о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов №1951-VIII 16 января внесла Верховная Рада. Речь идет о принятом в целом законопроекте 10062 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения». Фактически он является частью законодательства о мобилизации.

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