В Україні запровадять сертифікати військовозобов'язаних – Давид Арахамія

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Учасник справи може оскаржити в апеляційному порядку ухвалу суду про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання, - ВС

Верховний Суд відповів, чи може учасник справи оскаржити в апеляційному порядку окремо від рішення суду ухвалу суду першої інстанції про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Об’єднана палата КЦС визначила, до якої юрисдикції відносяться справи про оскарження реєстраційних дій щодо правочину, укладеного на забезпечення основного зобов’язання між юрособами

Спір у цій справі стосувався скасування рішень державного реєстратора про припинення договору іпотеки, укладеного для забезпечення виконання умов кредитного договору, сторонами якого є юридичні особи, тобто стосувався правовідносин, які є похідними від кредитних правовідносин суб’єктів господарювання.

Верховний Суд висловився щодо застосування презумпції правомірності рішень платника податків

Для її застосування необхідно і достатньо виявлення двох або більше альтернативних варіантів правомірної поведінки, з яких обравши найвигідніший для себе, платник почуватиметься захищеним від можливих негативних наслідків як з боку контролюючого органу, так і суду, - Верховний Суд.

Об’єднана палата ККС ВС поставила крапку у питанні застосування ознаки «в умовах воєнного стану» при призначенні покарання за крадіжку

Народні депутати у березні 2022 року ухвалили закон, за яким навіть за дрібну крадіжку під час воєнного стану суд має призначити особі покарання у виді позбавлення волі щонайменше 5 років, і змін до нього – досі не ініціювали.

Суд більше не буде виходити до нарадчої кімнати, - парламент планує схвалити законопроект про скасування нарадчих кімнат

Інститут нарадчої кімнати треба скасувати, бо зокрема у судах не вистачає нарадчих кімнат, - голова Комітету Денис Маслов.

  1. В Україні

В Україні запровадять сертифікати військовозобов'язаних – Давид Арахамія

19:47, 26 січня 2024
Він сподівається, що нова модель запрацює вже за чотири місяці.
В Україні запровадять сертифікати військовозобов'язаних – Давид Арахамія
Джерело фото: Reuters
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Керівник фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія розповів, що в Україні з’являться сертифікати військовозобов'язаних. Діятимуть вони для осіб мобілізаційного віку, тобто для громадян від 27 до 60 років. Раніше планувалося, що їх матиме кожна особа призовного віку. Про це пише «LB.ua».

«Зробити це таким чином для того, щоб ми як держава розуміли, який у нас мобресурс», – пояснив голова фракції «Слуга народу».

Він сподівається, що нова модель запрацює вже за чотири місяці.

Окремо Арахамія наголосив на доцільності так званої смартмобілізації: щоб для мобілізованого враховували всі його навички, освіту, те, чим він займався у цивільному житті.

«Люди хочуть бачити, що держава буде дбати про них належним чином», – вважає він.

Як раніше ми писали, призовник, військовозобов’язаний та резервіст зможе отримати інформацію про своє включення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та ознайомитися із відомостями про себе, внесеними до Реєстру, в тому числі через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Відповідні зміни до Закону про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів №1951-VIII 16 січня внесла Верховна Рада. Йдеться про ухвалений в цілому законопроект 10062 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану». Фактично він є частиною законодавства про мобілізацію.

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