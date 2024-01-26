В Україні запровадять сертифікати військовозобов'язаних – Давид Арахамія

Він сподівається, що нова модель запрацює вже за чотири місяці.

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Керівник фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія розповів, що в Україні з’являться сертифікати військовозобов'язаних. Діятимуть вони для осіб мобілізаційного віку, тобто для громадян від 27 до 60 років. Раніше планувалося, що їх матиме кожна особа призовного віку. Про це пише «LB.ua».

«Зробити це таким чином для того, щоб ми як держава розуміли, який у нас мобресурс», – пояснив голова фракції «Слуга народу».

Він сподівається, що нова модель запрацює вже за чотири місяці.

Окремо Арахамія наголосив на доцільності так званої смартмобілізації: щоб для мобілізованого враховували всі його навички, освіту, те, чим він займався у цивільному житті.

«Люди хочуть бачити, що держава буде дбати про них належним чином», – вважає він.

Як раніше ми писали, призовник, військовозобов’язаний та резервіст зможе отримати інформацію про своє включення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та ознайомитися із відомостями про себе, внесеними до Реєстру, в тому числі через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Відповідні зміни до Закону про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів №1951-VIII 16 січня внесла Верховна Рада. Йдеться про ухвалений в цілому законопроект 10062 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану». Фактично він є частиною законодавства про мобілізацію.

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