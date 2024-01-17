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Встановлюється, що надання призовникам, військовозобов’язаним та резервістам інформації про своє включення до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через електронний кабінет здійснюється у Порядку ведення Реєстру та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через інформаційні системи Міністерства цифрової трансформації.

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Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри

12:11, 17 січня 2024
Встановлюється, що надання призовникам, військовозобов’язаним та резервістам інформації про своє включення до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через електронний кабінет здійснюється у Порядку ведення Реєстру та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через інформаційні системи Міністерства цифрової трансформації.
Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри
Фото: 24 канал
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Призовник, військовозобов’язаний та резервіст зможе отримати інформацію про своє включення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та ознайомитися із відомостями про себе, внесеними до Реєстру, в тому числі через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Відповідні зміни до Закону про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів №1951-VIII 16 січня внесла Верховна Рада. Йдеться про ухвалений в цілому законопроект 10062 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану». Фактично він є частиною законодавства про мобілізацію.

В оновленій статті 9 визначили, що призовник, військовозобов’язаний та резервіст має право отримувати інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Встановлюється, що надання призовникам, військовозобов’язаним та резервістам інформації про своє включення (невключення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста здійснюється у Порядку ведення Реєстру та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через інформаційні (інформаційно-комунікаційні) системи Міністерства цифрової трансформації.

(дослівно ч. 4 ст. 14 викладено у такій редакції: «Надання громадянам України інформації відповідно до статті 9 цього Закону здійснюється у Порядку ведення Реєстру та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через інформаційні (інформаційно-комунікаційні) системи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації відповідно до законодавства про електронну інформаційну взаємодію»).

Також Закон доповнено статтею 14-1 «Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста»

Електронний кабінет – це персональний кабінет (захищений відокремлений веб-сервіс), за допомогою якого призовнику, військовозобов’язаному, резервісту, який пройшов електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації про його персональні та службові дані, а також до послуг. Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Порядок електронної ідентифікації в електронному кабінеті, перелік відомостей, які відображаються у ньому, а також перелік послуг, які надаються призовнику військовозобов’язаному, резервісту через електронний кабінет, визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим Кабінетом Міністрів та\або Положенням про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, затвердженим Урядом.

Разом із тим, під час голосування не підтриману поправку 296, яка пропонувала визначити, що на кожного призовника, військовозобов’язаного та резервіста створюється військово-обліковий документ в електронній формі (сертифікат), який формується та використовується у порядку та у формі, встановлених Кабінетом Міністрів.

Детальніше про новий закон «Судово-юридична газета» писала раніше.

Автор: Наталя Мамченко

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