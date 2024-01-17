Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри

Встановлюється, що надання призовникам, військовозобов’язаним та резервістам інформації про своє включення до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через електронний кабінет здійснюється у Порядку ведення Реєстру та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через інформаційні системи Міністерства цифрової трансформації.

Фото: 24 канал

Призовник, військовозобов’язаний та резервіст зможе отримати інформацію про своє включення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та ознайомитися із відомостями про себе, внесеними до Реєстру, в тому числі через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Відповідні зміни до Закону про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів №1951-VIII 16 січня внесла Верховна Рада. Йдеться про ухвалений в цілому законопроект 10062 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану». Фактично він є частиною законодавства про мобілізацію.

В оновленій статті 9 визначили, що призовник, військовозобов’язаний та резервіст має право отримувати інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Встановлюється, що надання призовникам, військовозобов’язаним та резервістам інформації про своє включення (невключення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста здійснюється у Порядку ведення Реєстру та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через інформаційні (інформаційно-комунікаційні) системи Міністерства цифрової трансформації.

(дослівно ч. 4 ст. 14 викладено у такій редакції: «Надання громадянам України інформації відповідно до статті 9 цього Закону здійснюється у Порядку ведення Реєстру та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через інформаційні (інформаційно-комунікаційні) системи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації відповідно до законодавства про електронну інформаційну взаємодію»).

Також Закон доповнено статтею 14-1 «Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста»

Електронний кабінет – це персональний кабінет (захищений відокремлений веб-сервіс), за допомогою якого призовнику, військовозобов’язаному, резервісту, який пройшов електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації про його персональні та службові дані, а також до послуг. Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Порядок електронної ідентифікації в електронному кабінеті, перелік відомостей, які відображаються у ньому, а також перелік послуг, які надаються призовнику військовозобов’язаному, резервісту через електронний кабінет, визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим Кабінетом Міністрів та\або Положенням про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, затвердженим Урядом.

Разом із тим, під час голосування не підтриману поправку 296, яка пропонувала визначити, що на кожного призовника, військовозобов’язаного та резервіста створюється військово-обліковий документ в електронній формі (сертифікат), який формується та використовується у порядку та у формі, встановлених Кабінетом Міністрів.

Детальніше про новий закон «Судово-юридична газета» писала раніше.

Автор: Наталя Мамченко

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