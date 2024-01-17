Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры

Устанавливается, что предоставление призывникам, военнообязанным и резервистам информации о своем включении в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через электронный кабинет осуществляется в Порядке ведения Реестра и/или путем электронного информационного взаимодействия через информационные системы Министерства цифровой трансформации.

Фото: 24 канал

Призывник, военнообязанный и резервист сможет получить информацию о своем включении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и ознакомиться с сведениями о себе, внесенными в Реестр, в том числе через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. Соответствующие изменения в Закон о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов №1951-VIII 16 января внесла Верховная Рада. Речь идет о принятом в целом законопроекте 10062 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения». Фактически он является частью законодательства о мобилизации.

В обновленной статье 9 было определено, что призывник, военнообязанный и резервист имеет право получать информацию о своем включении (невключении) в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Устанавливается, что предоставление призывникам, военнообязанным и резервистам информации о своем включении (невключении) в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста осуществляется в Порядке ведения Реестра и/или путём электронного информационного взаимодействия через информационные (информационно-коммуникационные) системы Министерства цифровой трансформации.

(дословно ч. 4 ст. 14 изложена в следующей редакции: «Предоставление гражданам Украины информации в соответствии со статьей 9 настоящего Закона осуществляется в Порядке ведения Реестра и/или путем электронного информационного взаимодействия через информационные (информационно-коммуникационные) системы центрального органа исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации в соответствии с законодательством об электронном информационном взаимодействии»).

Также Закон дополнен статьей 14-1 «Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста»

Электронный кабинет – это персональный кабинет (защищенный отделенный веб-сервис), с помощью которого призывнику, военнообязанному, резервисту, прошедшему электронную идентификацию, предоставляется доступ к информации о его персональных и служебных данных, а также к услугам. Электронная идентификация лица осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи или других средств электронной идентификации, позволяющих однозначно установить личность.

Порядок электронной идентификации в электронном кабинете, перечень отображаемых в нем сведений, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику военнообязанному, резервисту через электронный кабинет, определяется Порядком ведения Реестра, утвержденным Кабинетом Министров и/или Положением о Государственном вебпортале электронных публичных услуг в области национальной безопасности и обороны, утвержденной Правительством.

Вместе с тем, во время голосования не поддержана поправка 296, предлагавшая определить, что на каждого призывника, военнообязанного и резервиста создается военно-учетный документ в электронной форме (сертификат), который формируется и используется в порядке и форме, установленных Кабинетом министров.

Детальнее о новом законе «Судебно-юридическая газета» писала ранее.

Автор: Наталья Мамченко

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