ВСП уволил судью Дзержинского райсуда Харькова: известна причина

Судью Ирину Грищенко уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка.

В среду, 16 января, Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Дзержинского районного суда города Харькова Ирину Грищенко на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об увольнении судьи с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило ее несоответствие занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия сообщил, что в течение января - декабря 2023 принял решение об увольнении 325 судей.

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