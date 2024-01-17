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Должница ссылалась на полиграф как доказательство неполучения ею денег взаймы при наличии расписки, – что решил Верховный Суд

Истец указал, что предоставил взаймы женщине 250 000 долларов США, в подтверждение чего та собственноручно написала долговую расписку и обязалась вернуть ему средства.

Размещение МАФов в контексте соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также правил благоустройства, — позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался о порядке и условиях продления действия паспорта привязки временного сооружения.

Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры

Устанавливается, что предоставление призывникам, военнообязанным и резервистам информации о своем включении в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через электронный кабинет осуществляется в Порядке ведения Реестра и/или путем электронного информационного взаимодействия через информационные системы Министерства цифровой трансформации.

Верховный Суд высказался о признаках регуляторного акта, принятого на период действия правового режима военного положения

Обязанность регулятора соблюдать правила разработки и принятия регуляторных актов по общему правилу сохраняется и на период военного положения, — Верховный Суд.

Цифровизация военного учета: какие персональные данные попадут в Реестр военнообязанных и что будет в Электронном кабинете призывника – полный анализ принятого закона

Верховная Рада приняла закон о цифровизации военного учета и установлении перечня данных, которые попадут в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов – полный анализ закона от «Судебно-юридической газеты».

  1. Суд инфо

ВСП уволил судью Дзержинского райсуда Харькова: известна причина

13:02, 17 января 2024
Судью Ирину Грищенко уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка.
ВСП уволил судью Дзержинского райсуда Харькова: известна причина
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В среду, 16 января, Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Дзержинского районного суда города Харькова Ирину Грищенко на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об увольнении судьи с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило ее несоответствие занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия сообщил, что в течение января - декабря 2023 принял решение об увольнении 325 судей.

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