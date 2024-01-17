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ВСП уволил судью Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области за совершение существенного дисциплинарного проступка

12:07, 17 января 2024
Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Юрия Гречко.
ВСП уволил судью Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области за совершение существенного дисциплинарного проступка
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Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области Юрия Гречко на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом говорится на сайте ВСП.

Как сообщается, реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об освобождении судьи от должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие должности (часть восьмая статьи 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

Напомним, что ВСП уволил в отставку судью Голосеевского райсуда Киева.

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