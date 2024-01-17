ВРП звільнила суддю Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Юрія Гречка.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Юрія Гречка на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це йдеться на сайті ВРП.

Як повідомляється, реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (частина восьма статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Нагадаємо, що ВРП звільнила у відставку суддю Голосіївського райсуду Києва.

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