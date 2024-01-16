ВРП звільнила у відставку суддю Голосіївського райсуду Києва

Миколу Дідика звільнено з посади судді Голосіївського районного суду міста Києва у зв’язку з поданням заяви про відставку.

У вівторок, 16 січня, Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Голосіївського районного суду міста Києва. Про це повідомляє пресслужба Ради.

Так, ВРП вирішила звільнити Дідика Миколу Володимировича з посади судді Голосіївського районного суду міста Києва у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Раніше ми писали, що ВРП розгляне звернення зборів суддів Дніпровського районного суду Києва про втручання в діяльність суду.

Також ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Олександра Боярського.

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