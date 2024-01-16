Дональд Трамп після перемоги в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні

Дональд Трамп заявив, що здатний домовитися з путіним.

Колишній президент США Дональд Трамп, який планує переобратись на посаду глави Сполучених Штатів у 2024 році, після перемоги на республіканських праймеріз у Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні. Про це він сказав під час виступу в Айові.

Він заявив, що здатний домовитися з путіним, оскільки у них гарні стосунки.

«Ми з путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми і чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено… Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко», – сказав Трамп.

Він додав, що зможе залучити до діалогу путіна і Зеленського.

«Я дуже добре знаю президента путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко. Цього (війни. – ред.) ніколи не повинно було статися», – заявив Трамп.

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