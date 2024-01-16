Верховна Рада розгляне зміни до Господарського та Цивільного кодексу, які є у Плані реформ від США, щодо прозорості управління державними компаніями

Парламент готується розглянути законопроект про вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером, засновником або учасником яких є держава – дана реформа пов'язана з умовами надання допомоги від США.

15 січня у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку відбулося узагальнення всіх напрацювань робочої групи та обговорення остаточної редакції законопроекту щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава №5593-д з урахуванням пропозиції щодо інтеграції в законодавство рекомендацій ОЕСР.

Його планується розглянути на найближчому засіданні Комітету для того, аби визначитися з тим, в якому вигляді цей проект буде ухвалено в цілому. У першому читанні проект прийняли ще у липні 2021 року.

Прикметно, що даний проект є у «Плані реформ від США».

Нагадаємо, у вересні 2023 року стало відомо, що Координаційна платформа донорів отримала лист від заступника радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майка Пайла із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй військової допомоги. Цей лист також відправили прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та Офісу Президента. В документі вказали низку змін по пріоритетності їх впровадження: 0-3 місяці, 3-6 місяців, рік, 18 місяців.

Серед реформ, від яких залежить подальше надання допомоги, вказано: «Прийняти закон про корпоративне управління державними підприємствами (законопроект 5593-д) відповідно до рекомендацій ОЕСР до осені 2023 року, щоб забезпечити прозоре та засноване на заслугах висування, відбір та перепризначення висококваліфікованих незалежних професіоналів на посади членів наглядових рад ДП та запровадити процедуру щорічного оцінювання наглядових рад (запобігання усуненню членів наглядових рад у довільному порядку)».

Цей законопроект разом з його номером безпосередньо вказаний у розділі «Реформи, пов’язані з умовами допомоги США».

Нагадаємо, призначена Президентом США Джо Байденом спеціальний представник з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила, що для того, щоби отримувати кошти від Сполучених Штатів, тепер для України будуть певні умови, зокрема, вони будуть стосуватися проведення реформ.

Що пропонується законопроектом

Проект №5593-д зареєстрували ще у липні 2021 року.

При цьому спочатку його було зареєстровано в іншій редакції №5593 за ініціативою народних депутатів України Давида Арахамії, Роксолани Підласої, Олександра Корнієнка та ін. Було передбачено врегулювання питання розмежування повноважень між органами управління суб’єкта господарювання, визначення та затвердження стратегії державної власності, затвердження на законодавчому рівні можливості сплати дивідендів відповідно до консолідованої звітності юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є держава, удосконалення механізму подання та затвердження фінансових планів, призначення посадових осіб органів управління товариства тощо.

Однак згодом голова Комітету Дмитро Наталуха із колегами зареєстрували доопрацьований законопроект №5593-д.

«Незважаючи на позитивні зміни, запропоновані проектом Закону №5593, вони не охоплюють усі проблемні питання корпоративного управління державних компаній. Даний проект дозволить наблизити законодавство України до міжнародних стандартів корпоративного управління юридичних осіб в частині спрощення та модернізації процесів фінансового планування, розширення повноважень наглядових рад, врегулювання проблемних питань управління», - вказали автори доопрацьованого документу.

Отже, пропонується внести зміни до Господарського кодексу, Цивільного кодексу України, а також законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», «Про Кабінет Міністрів України», «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту», «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» і

розширити повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів, забезпечувати проведення щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності;

оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств;

призначення та звільнення з посад керівників господарських структур тощо;

передбачити передачу відповідальності за затвердження фінансових планів наглядовим радам для всіх без винятку державних компаній, в яких передбачено створення наглядової ради;

призначення та звільнення керівника державних компаній віднести до виключної компетенції наглядової ради.

Передбачається, що Кабінет Міністрів погоджуватиме рішень наглядової ради про призначення та звільнення з посад керівників щодо державних господарських об'єднань, підприємств, господарських товариств, функції з управління якими він здійснює

дивіденди мають затверджуватися суб’єктом управління на підставі пропозиції наглядової ради, наданої на основі державної дивідендної політики

визначити, що винагорода наглядової ради та виконавчого органу здійснюється відповідно до політик про винагороду;

надати Кабінету Міністрів повноваження визначати порядок оцінки роботи наглядових рад державних компаній, а також повноваження щодо затвердження Політику винагороди керівників державних компаній.

При цьому фінальна редакція законопроекту після опрацювання робочими групами ще невідома.

Автор: Наталя Мамченко

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