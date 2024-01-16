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Верховная Рада рассмотрит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодекс, которые есть в Плане реформ от США, относительно прозрачности управления государственными компаниями

14:28, 16 января 2024
Парламент готовится рассмотреть законопроект об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером, учредителем или участником которых является государство – данная реформа связана с условиями оказания помощи от США.
Верховная Рада рассмотрит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодекс, которые есть в Плане реформ от США, относительно прозрачности управления государственными компаниями
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15 января в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития состоялось обобщение всех наработок рабочей группы и обсуждение окончательной редакции законопроекта по усовершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство №5593-д с учетом предложения по интеграции в законодательство рекомендаций ОЭСР.

Его планируется рассмотреть на ближайшем заседании Комитета для того, чтобы определиться с тем, в каком виде этот проект будет принят в целом. В первом чтении проект был принят еще в июле 2021 года.

Примечательно, что данный проект находится в «Плане реформ от США».

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что Координационная платформа доноров получила письмо от заместителя советника Белого дома по нацбезопасности по международной экономике Майка Пайла с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей военной помощи. Это письмо также отправили премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и Офису Президента. В документе указали ряд изменений по приоритетности их внедрения: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, год, 18 месяцев.

Среди реформ, от которых зависит дальнейшее оказание помощи, указано: «Принять закон о корпоративном управлении государственными предприятиями (законопроект 5593-д) в соответствии с рекомендациями ОЭСР до осени 2023 года, чтобы обеспечить прозрачное и основанное на заслугах выдвижения, отбора и переназначения высококвалифицированных независимых профессионалов на должности членов наблюдательных советов ГП и ввести процедуру ежегодного оценивания наблюдательных советов (предотвращение устранения членов наблюдательных советов в произвольном порядке)».

Этот законопроект вместе с его номером напрямую указан в разделе «Реформы, связанные с условиями помощи США».

Напомним, назначенная Президентом США Джо Байденом специальный представитель по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер заявила, что для того, чтобы получать средства от Соединенных Штатов, теперь для Украины будут определенные условия, в частности, они будут касаться проведения реформ.

Что предлагается законопроектом

Проект №5593-д был зарегистрирован еще в июле 2021 года.

При этом сначала он был зарегистрирован в другой редакции №5593 по инициативе народных депутатов Украины Давида Арахамии, Роксоланы Пидласой, Александра Корниенко и других. Было предусмотрено урегулирование вопроса разграничения полномочий между органами управления субъекта хозяйствования, определение и утверждение стратегии государственной собственности, утверждение на законодательном уровне возможности уплаты дивидендов в соответствии с консолидированной отчетностью юридическими лицами, акционером (учредителем, участником) которых является государство, усовершенствование механизма представления и утверждения финансовых планов, назначения должностных лиц органов управления общества и т.п.

Однако впоследствии глава Комитета Дмитрий Наталуха с коллегами зарегистрировали доработанный законопроект №5593-д.

«Несмотря на позитивные изменения, предложенные проектом Закона №5593, они не охватывают все проблемные вопросы корпоративного управления государственных компаний. Данный проект позволит приблизить законодательство Украины к международным стандартам корпоративного управления юридических лиц по упрощению и модернизации процессов финансового планирования, расширению полномочий наблюдательных советов, урегулированию проблемных вопросов управления», - указали авторы доработанного документа.

Итак, предлагается внести изменения в Хозяйственный кодекс, Гражданский кодекс Украины, а также законы Украины «Об управлении объектами государственной собственности», «Об акционерных обществах», «О Кабинете Министров Украины», «Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта», «Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» и «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и:

  • расширить полномочия наблюдательных советов по утверждению стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов, обеспечивать проведение ежегодных независимых аудиторских проверок финансовой отчетности;
  • оплаты труда и вознаграждения руководителям государственных предприятий;
  • назначения и увольнения с должностей руководителей хозяйственных структур;
  • предусмотреть передачу ответственности за утверждение финансовых планов наблюдательным советам для всех без исключения государственных компаний, в которых предусмотрено создание наблюдательного совета;
  • назначение и увольнение руководителя государственных компаний отнести к исключительной компетенции наблюдательного совета.
  • Предполагается, что Кабинет Министров будет согласовывать решения наблюдательного совета о назначении и увольнении с должностей руководителей государственных хозяйственных объединений, предприятий, хозяйственных обществ, функции по управлению которыми он осуществляет
  • дивиденды должны утверждаться субъектом управления на основании предложения наблюдательного совета, предоставленного на основе государственной дивидендной политики
  • определить, что вознаграждение наблюдательного совета и исполнительного органа осуществляется в соответствии с политиками о вознаграждении;
  • предоставить Кабинету Министров полномочия определять порядок оценки работы наблюдательных советов государственных компаний, а также полномочия по утверждению Политика вознаграждения руководителей государственных компаний.

При этом финальная редакция законопроекта после проработки рабочими группами еще неизвестна.

Автор: Наталья Мамченко

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