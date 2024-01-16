НАБУ завершило расследование дела о нанесении 100 млн грн убытков «Энергоатому»

Речь идет о завладении 100 млн грн при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива.

НАБУ и САП завершили расследование дела о нанесении 100 млн грн убытков «Энергоатому». Об этом сообщается на сайте НАБУ.

По этому делу четверо подозреваемых, а именно:

генеральный директор обособленного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом»;

начальник сметно-договорного отдела обособленного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом»;

руководитель частной компании и работник юридического отдела.

Следствие установило, что в 2017-2020 годах для нужд «Энергоатома» выполнялись работы по строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

В 2020 году в связи с корректировкой проекта строительства возникла необходимость закупки работ по его завершению. В декабре того же года между ОП «Атомпроектинжиниринг», входящим в структуру «Энергоатома», и частной компанией в обход открытых торгов был заключен договор завершения строительства хранилища.

С целью завладения средствами госпредприятия дополнительными соглашениями цену договора увеличили втрое – с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, в частности прибавив к его условиям поставки оборудования системы радиационного контроля. Это оборудование компания-подрядчик закупила по рыночной стоимости, а в 2021 году реализовал «Энергоатом» втрое дороже.

В результате этих действий госпредприятие переплатило около 100 млн грн.

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