В работе приложения «Киев Цифровой» произошел сбой

Киевляне не могут купить билеты на проезд и пополнить транспортную карту в приложении «Киев Цифровой» .

Фото: suspilne.media

Во вторник, 16 января, в работе мобильного приложения «Киев Цифровой» произошел сбой. Пользователи в соцсети жалуются, что им не удается приобрести билеты на проезд и пополнить транспортную карту.

Разработчики приложения заявили, что проблема существует и специалисты уже работают над ее решением.

«Небольшая авария. Киев Цифровой может временно не отвечать на ваши запросы.

Наш технический отдел уже работает над устранением сбоя и делает все возможное, чтобы сервисы вернулись к жизни. Как только все наладится, мы вас сразу сообщим», - заявили в пресс-службе приложения «Киев Цифровой».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.