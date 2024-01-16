У роботі застосунку «Київ Цифровий» стався збій

Кияни не можуть придбати квитки на проїзд та поповнити транспортну карту у застосунку «Київ Цифровий».

Фото: suspilne.media

У вівторок, 16 січня, у роботі мобільного застосунку «Київ Цифровий» стався збій. Користувачі у соцмережах скаржаться, що їм не вдається придбати квитки на проїзд та поповнити транспортну карту.

Розробники застосунку заявили, що проблема існує і наразі спеціалісти вже працюють над її вирішенням.

«Невелика аварія. Київ Цифровий може тимчасово не відповідати на ваші запити.

Наш технічний відділ вже працює над усуненням збою та робить все можливе, щоб сервіси повернулись до життя. Як тільки все налагодиться ми вас одразу повідомимо», - заявили у пресслужбі застосунку «Київ Цифровий».

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