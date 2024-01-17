У Черкасах судитимуть жінку, яка за підробленими документами одержала соцдопомоги на понад 300 000 грн

44-річна жінка виготовила підроблені медичні довідки про стан здоров’я своїх малолітніх дітей і отримуваа по ним соцдопомогу.

У Черкасах до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевої жительки, яка заволоділа бюджетними коштами шляхом обману.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, їй інкриміновано шахрайство, пособництво у підробленні офіційного документа та використання завідомо підробленого документа.

За даними слідства, 44-річна жінка домовлялася про виготовлення підроблених медичних довідок про стан здоров’я своїх малолітніх дітей.

«Ці довідки вона систематично подавала до департаменту соціальної політики Черкаської міської ради з метою незаконного оформлення соціальної допомоги та особистого збагачення», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що у результаті таких шахрайських дій жінка заволоділа коштами державного бюджету на суму понад 300 тисяч гривень.

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