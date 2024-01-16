В Україні до кінця березня запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР

До кінця березня ми маємо доєднати ще 50 камер, які будуть впливати на порушення, які вчиняються на автошляхах, — повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

В Україні запрацюють ще 50 камер фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в ефірі телемарафону.

Нові камери встановлять до кінця березня.

Тимченко зазначив, що станом на сьогодні в Україні працюють вже 244 камери фіксації ПДР.

"До кінця березня ми маємо доєднати ще 50 камер, які будуть впливати на порушення, які сьогодні вчиняються на автошляхах, і я зараз говорю саме про перевищення швидкісного режиму", - заявив він.

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