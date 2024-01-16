В Украине до конца марта заработают еще 50 камер фиксации нарушений ПДД

До конца марта мы должны подключить еще 50 камер, которые будут влиять на нарушения, совершаемые на автодорогах, — сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

В Украине заработают еще 50 камер фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Леонид Тимченко в эфире телемарафона.

Новые камеры будут установлены до конца марта.

Тимченко отметил, что по состоянию на сегодняшний день в Украине работают уже 244 камеры фиксации ПДД.

"До конца марта мы должны подключить еще 50 камер, которые будут влиять на нарушения, которые сегодня совершаются на автодорогах, и я сейчас говорю именно о превышении скоростного режима", - заявил он.

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