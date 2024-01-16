Евросоюз проводит проверку поставок оружия странами ЕС в Украину — СМИ

Брюссель по требованию требования канцлера Германии Олафа Шольца решил проверить выполнение членами ЕС поставок оружия Украине.

Фото: ukrinform.com

Евросоюз проводит аудит военной помощи, предоставляемой Украине странами-членами, на фоне обвинений в том, что некоторые страны не предоставляют столько, сколько могли бы. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на три европейских дипломат.

Отмечается, что дипломатическая служба ЕС, Служба внешних действий (EEAS) начали проверку поставок оружия государствами-членами после полномасштабного вторжения рф.

EEAS намерена подать свои выводы столицам стран перед саммитом лидеров ЕС 1 февраля. По словам одного из дипломатов, аудит будет опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы EEAS, уже встретившие сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих предоставлять полные данные.

Решение о проведении проверки было принято после требования канцлера Германии Олафа Шольца на прошлой неделе подсчитать и сравнить военные поставки стран Киеву.

«Поставки оружия для Украины, запланированные на данный момент большинством стран-членов ЕС, слишком малы», — сказал он.

«Нам нужен обзор того, какой конкретный вклад внесут наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году», — добавил Шольц.

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