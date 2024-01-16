Изъято более 60 кг каннабиса на 18 миллионов гривен: в Киеве ликвидировали масштабный наркотрафик

Наркобизнес организовал 23-летний парень: он администрировал телеграмм-канал по продаже каннабиса и принимал заказы от «клиентов».

В Киеве правоохранители ликвидировали масштабный наркотрафик и задержали участников преступного бизнеса. Изъято более 60 кг каннабиса на 18 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Члены группировки предлагали каннабис через собственный телеграмм-канал, а сбывали «товар» – рассылая по стране по почте. Активные члены группировки задержаны, им сообщено о подозрении, а деятельность канала заблокирована.

Как рассказал старший следователь столичного главка полиции Владимир Романенко, наркодельцы тщательно соблюдали конспирацию, постоянно меняя платежные инструменты и использовали измененные анкетные данные:

«Мы установили, что организовал бизнес 23-летний сумчанин. Он администрировал Телеграмм-канал по продаже каннабиса и принимал заказы от «клиентов». К незаконной деятельности мужчина привлек еще трех человек, которые занимались выращиванием конопли, фасовкой и сбытом готового «товара», распространяемого по всей стране с помощью сервиса почтовых отправлений. Такой «бизнес» приносил им 100 тысяч гривен прибыли в месяц», – отметил Романенко.

Во время серии обысков в Киеве, Киевской и Сумской областях полицейские изъяли более 60 килограммов каннабиса, средства для фасовки и упаковки и деньги. Примерная стоимость изъятых веществ по ценам «черного» рынка – около 18 миллионов гривен.

Фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенная организованной группой.

Суд избрал трем активным фигурантам меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. В соответствии с санкцией статьи им грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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