Кабмин провел заседание: какие решения приняли 16 января

Правительство изменило Порядок предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества.

Фото: КМУ

Кабинет Министров 16 января провел заседание. Какие решения было приняты, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо вдосконалення повноважень керівних органів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб». Законопроектом пропонується конкретизувати повноваження виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо складання проекту звіту про виконання кошторису витрат Фонду та подання його на затвердження адміністративній раді Фонду, затвердження звіту про виконання кошторису витрат Фонду на здійснення тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку, подачі на розгляд адміністративної ради Фонду пропозиції щодо визначення аудитора для проведення аудиторської перевірки Фонду. Також передбачено визначення повноважень адміністративної ради Фонду щодо затвердження звіту про виконання кошторису витрат Фонду, визначення аудитора для проведення аудиторської перевірки Фонду, виконання функцій аудиторського комітету. Передбачено зобовʼязання Фонду протягом 10 робочих днів розміщувати на своєму офіційному вебсайті та на вебсайті неплатоспроможного банку інформацію щодо неплатоспроможного банку та банку, що знаходиться в стадії ліквідації, звіту про виконання кошторису витрат Фонду на здійснення тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку тощо.

- Внесено, на виконання положень ЗУ від 23.08.2023 N 3342-IX «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань», зміни до Норм харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Національної поліції, Норм харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, місцях тимчасового тримання Державної прикордонної служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках для дітей та інших місцях тримання Національної поліції та спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки, в частині виключення засуджених до арешту. Внесено зміни до Порядку розроблення та реалізації пробаційних програм та до Порядку взаємодії субʼєктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, шляхом доповнення переліку суб’єктів пробації особами, засудженими до пробаційного нагляду. Визначено, що зазначені зміни наберуть чинність з 28.03.2024, що відповідатиме даті набрання чинності Закону N 3342-IX.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та ЗУ «Про Національну поліцію», Порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток членам сімей військовослужбовців та поліцейських у разі їх загибелі (смерті). Порядок визначає механізм виплати грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної основної відпустки та додаткових відпусток членам сімей військовослужбовців Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, Держспецтрансслужби та поліцейських Національної поліції у разі їх загибелі (смерті). Передбачено, що Порядок застосовується у частині виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток членам сімей військовослужбовців та поліцейських у разі їх загибелі (смерті) з 05.10.2023.

- Внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток України ряд обʼєктів культурної спадщини національного значення у Тернопільській та Черкаській областях і відповідно виключено зазначені памʼятки культурної спадщини із списку памʼятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 24.08.1963 N 970.

- Внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток України ряду обʼєктів культурної спадщини національного значення у Луганській області та відповідно виключено зазначені памʼятки культурної спадщини із Списку памʼятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 24.08.1963 N 970.

- Включено до переліку надавачів бюджетних грантів, затвердженого постановою КМУ від 18.08.2021 N 867, Фонд розвитку підприємництва, для реалізації програми міжнародної технічної допомоги «Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС т а Україною у сфері торгівлі/EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 30.12.2015 N 1161 «Про порядок підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції та /або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Обʼєднаних сил (ООС), та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором» з метою забезпечення застосування пільги з оподаткування військовим збором до осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, перебуваючи безпосередньо в районах ведення бойових дій у період здійснення зазначених заходів.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 09.10.2020 N 1109 «Деякі питання обʼєктів критичної інфраструктури», зокрема, внесено зміни до Порядку віднесення обʼєктів до критичної інфраструктури, Переліку секторів критичної інфраструктури та Методики категоризації обʼєктів критичної інфраструктури. Викладено в новій редакції Перелік секторів критичної інфраструктури, враховуючи реорганізацію секторальних органів у сфері захисту критичної інфраструктури та необхідність доповнення типів основних послуг певних секторів/підсекторів критичної інфраструктури, а саме, Національне агентство з питань державної служби визначено секторальним органом у сфері захисту критичної інфраструктури сектору «державна влада та місцеве самоврядування», СБУ виключено із секторальних органів у звʼязку з неможливістю ідентифікації обʼєктів критичної інфраструктури сектору «Національна безпека». У Методиці категоризації обʼєктів критичної інфраструктури додано критерії визначення негативного впливу на надання основних послуг у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування обʼєкта критичної інфраструктури (секторальні критерії) певних секторів.

- Внесено зміни до Положення про Національне агентство України з питань державної служби з метою приведення його у відповідність до ЗУ від 02.05.2023 N 3077-IX «Про службу в органах місцевого самоврядування». Надано НАДС повноваження з формування і реалізації державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування. Передбачено, що НАДС забезпечує оприлюднення оголошень разом із інформацією про проведення конкурсів на зайняття посад службовців місцевого самоврядування та їх результатів, а також адміністрування Єдиного порталу вакансій публічної служби; вносить в установленому порядку КМУ подання щодо віднесення посад службовців місцевого самоврядування, не зазначених у статті 8 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», до відповідних підкатегорій посад службовців місцевого самоврядування; здійснює моніторинг за додержанням умов реалізації громадянами права на доступ до служби та проходження служби в органах місцевого самоврядування.

- Внесено зміни до переліку закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, з метою приведення основних функцій та завдань закладів у відповідність до мети та завдань бюджетних програм, за якими здійснюється фінансове забезпечення їх діяльності з державного бюджету. Викладено в новій редакції підрозділи «МОЗ» та «Національна академія медичних наук» розділу «Клініки науково-дослідних інститутів та закладів вищої освіти», підрозділ «МОЗ» розділу «Спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі (центри) для ветеранів війни», підрозділ «МОЗ» розділу «Спеціалізовані поліклініки», доповнено перелік новим розділом «Розвиток та підтримка закладів охорони здоровʼя, які перетворені у державні некомерційні підприємства та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

- Затверджено, відповідно до статті 9 ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель», Порядок проведення сертифікації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності, енергетичного аудиту будівель та обстеження технічних установок. Порядком встановлено вимоги та визначено особливості процедури сертифікації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності, енергетичного аудиту будівель та обстеження технічних установок. Також Порядок містить перелік документів, необхідних для проходження професійної сертифікації у кваліфікаційних центрах, акредитованих Національним агентством кваліфікацій, особливості проведення процедури сертифікації, форму сертифіката енергоаудитора будівель. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 09.06.2021 N 600 «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем».

- Внесено зміни до Порядку надання компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна, зокрема, уточнено термін «отримувач компенсації»; удосконалено механізм застосування у формулі Порядку показника опосередкованої вартості, процедуру черговості проведення виплат компенсації, механізм використання коштів отримувачами субсидій; запроваджено процедуру верифікації; забезпечено можливість подання одного звернення про фінансування придбання житла при наявності декількох житлових сертифікатів. Внесено зміни до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», якими передбачено можливість випуску карток до спеціальних та поточних рахунків та доповнено перелік продукції для придбання. Внесено зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, якими передбачено уточнення щодо державної реєстрації припинення права власності на закінчений будівництвом обʼєкт чи обʼєкт незавершеного будівництва у звʼязку з його знищенням.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 27.05.2022 N 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану». Передбачено, що на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування розмір річної орендної плати у разі оренди транспортних засобів спеціального призначення державними органами, розвідувальними органами, військовими формуваннями, що утворені відповідно до законів України, та іншими органами, що входять до складу сектору безпеки і оборони України, становить 1 гривню.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії з метою приведення напрямів спрямування бюджетних коштів у відповідність до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Удосконалено умови виділення коштів фонду, зокрема, щодо фінансування проектів (обʼєктів, заходів) реалізація яких здійснювалась у 2023 році за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Задля спрощення процедури виділення коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, передбачено норму щодо виділення коштів фонду за рішенням КМУ за пропозиціями заявників без розгляду робочою групою.

- Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 26.10.2011 N 1052 «Про платну адміністративну послугу, що надається Державним агентством з питань кіно» (видача державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів), у звʼязку з прийняттям ЗУ від 30.05.2023 N 3136-IX «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» та інших законів України щодо імплементації норм європейського законодавства у національне законодавство України шляхом імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу у сфері аудіовізуальної реклами (Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіапослуги від 10 березня 2010 року із змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 14 листопада 2018 року)», яким викладено у новій редакції статтю 15 ЗУ «Про кінематографію», у якій відсутня норма щодо видачі Держкіно державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

- Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету з метою забезпечення фінансування нагальних потреб оборони у січні 2024 року 792 млн. 93 тис. гривень для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави, а саме: Міністерству оборони - 657 млн. гривень (з них для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - 10,7 млн. гривень); Головному управлінню розвідки Міністерства оборони - 10 млн. 524 тис. гривень; Міністерству внутрішніх справ - 100 млн. 769 тис. гривень (з них для Національної гвардії - 62,5 млн. гривень та Адміністрації Державної прикордонної служби - 38 млн. 269 тис. гривень); Службі безпеки України - 23,8 млн. гривень.

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