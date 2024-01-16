Вилучено понад 60 кг канабісу на 18 мільйонів гривень: у Києві ліквідували масштабний наркотрафік

Наркобізнес організував 23-річний хлопець: він адміністрував телеграм-канал із продажу канабісу та приймав замовлення від «клієнтів».

У Києві правоохоронці ліквідували масштабний наркотрафік та затримали учасників злочинного бізнесу. Вилучено понад 60 кг канабісу на 18 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Члени угруповання пропонували канабіс через власний телеграм-канал, а збували «товар» – розсилаючи по країні поштою. Активних членів угруповання затримано, їм повідомлено про підозру, а діяльність каналу заблоковано.

Як розповів старший слідчий столичного главку поліції Володимир Романенко, наркоділки ретельно дотримувалися конспірації, постійно змінюючи платіжні інструменти та використовували змінені анкетні дані:

«Ми встановили, що організував «бізнес» 23-річний сумчанин. Він адміністрував телеграм-канал із продажу канабісу та приймав замовлення від «клієнтів». До незаконної діяльності чоловік залучив ще трьох осіб, які займалися вирощуванням конопель, фасуванням та збутом готового «товару», який розповсюджували по всій країні за допомогою сервісу поштових відправлень. Такий «бізнес» приносив їм 100 тисяч гривень прибутку у місяць», — зазначив Романенко.

Під час серії обшуків у Києві, Київській та Сумській областях поліцейські вилучили понад 60 кілограмів канабісу, засоби для фасування та пакування й гроші. Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку – близько 18 мільйонів гривень.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинене організованою групою.

Суд обрав трьом активним фігурантам запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Відповідно до санкції статті їм загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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