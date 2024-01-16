Євросоюз проводить перевірку постачання зброї країнами ЄС до України — ЗМІ

Брюссель на вимогу вимоги канцлера Німеччини Олафа Шольца вирішив перевірити виконання членами ЄС постачання зброї Україні.

Фото: ukrinform.com

Євросоюз проводить аудит військової допомоги, яку Україна надають країни-члени, на тлі звинувачень у тому, що деякі країни не надають стільки, скільки могли б. Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на трьох європейських дипломатів.

Зазначається, що дипломатична служба ЄС, Служба зовнішніх дій (EEAS) розпочали перевірку постачання зброї державами-членами після повномасштабного вторгнення росії.

EEAS має намір подати свої висновки столицям країн перед самітом лідерів ЄС 1 лютого. За словами одного з дипломатів, аудит спиратиметься на матеріали, подані державами-членами у відповідь на запити EEAS, які вже зустріли опір з боку деяких країн, які не бажають надавати повних даних.

Рішення про проведення перевірки ухвалили після вимоги канцлера Німеччини Олафа Шольца минулого тижня підрахувати та порівняти військові поставки країн Києву.

«Постачання зброї для України, заплановані на даний момент більшістю країн-членів ЄС, надто малі», - сказав він.

«Нам потрібен огляд того, який конкретний внесок зроблять наші європейські партнери на підтримку України цього року», - додав Шольц.

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