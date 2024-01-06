У Черкасах жінка за підробленими документами одержала соцдопомоги на понад 300 000 грн

44-річна жінка підробила медичні довідки про стан здоров’я своїх малолітніх дітей.

У Черкасах правоохоронці повідомили про підозру жінці за фактами заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, пособництва у підробленні офіційного документа та використання завідомо підробленого документа.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 44-річна жінка підробила медичні довідки про стан здоров’я своїх малолітніх дітей.

«Ці довідки вона систематично подавала до департаменту соціальної політики Черкаської міської ради з метою незаконного оформлення соціальної допомоги та особистого збагачення», - сказано у повідомленні.

У результаті таких шахрайських дій підозрювана заволоділа коштами державного бюджету на суму понад 300 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисниці запобіжного заходу.

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