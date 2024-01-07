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  1. В Україні

У Києві загорівся гараж в Деснянському районі

07:41, 7 січня 2024
Рятувальники винесли з будівлі газовий балон та бочку з мастилом.
У Києві загорівся гараж в Деснянському районі
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У Деснянському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу у приватному гаражі. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Києві.

За інформацією рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло 6 січня близько 12 години.

Загоряння сталося в одноповерховій будівлі приватного гаража. Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли з будівлі газовий балон та бочку з мастилом.

Причину та обставини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

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