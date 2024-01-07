У Києві загорівся гараж в Деснянському районі

Рятувальники винесли з будівлі газовий балон та бочку з мастилом.

У Деснянському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу у приватному гаражі. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Києві.

За інформацією рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло 6 січня близько 12 години.

Загоряння сталося в одноповерховій будівлі приватного гаража. Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли з будівлі газовий балон та бочку з мастилом.

Причину та обставини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.