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  1. В Україні

Бив дерев’яною палицею по голові: на Київщині сталося жорстоке вбивство

22:00, 6 січня 2024
29-річний чоловік вирішив помститися опоненту та вбив його.
Бив дерев’яною палицею по голові: на Київщині сталося жорстоке вбивство
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На Київщині правоохоронці повідомили про підозру жителю Білої Церкви, передає пресслужба поліції Київської області

Інцидент трапився у селі Ольшаниця. 29-річний чоловік, мотивуючись помстою, прийшов до будинку де перебував його опонент. В подальшому фігурант почав бити літнього чоловіка дерев’яною палицею по голові. Згодом стягнув непритомного на підлогу, де продовжував наносити удари кулаками та ногами по голові та тілу.

Від отриманих травм чоловік помер на місці.

 «Так, я бив його палицею, руками та ногами по тілу», - зізнався правоохоронцям затриманий.

Поліцейські помістили кривдника до ізолятора тимчасового тримання.

Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Раніше ми писали, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який жорстоко вбив жінку у квітковому магазині.

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