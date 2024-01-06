Бил деревянной палкой по голове: в Киевской области произошло жестокое убийство

29-летний мужчина решил отомстить оппоненту и убил его.

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении жителю Белой Церкви, передает пресс-служба полиции Киевской области.

Инцидент произошел в селе Ольшаница. 29-летний мужчина, мотивируясь местью, пришел в дом, где находился его оппонент. В дальнейшем фигурант стал избивать пожилого мужчину деревянной палкой по голове. Впоследствии стащил его на пол, где продолжал наносить удары кулаками и ногами по голове и телу.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Да, я бил его палкой, руками и ногами по телу», - признался правоохранителям задержанный.

Полицейские поместили обидчика в изолятор временного содержания.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

Ранее мы писали, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который жестоко убил женщину в цветочном магазине.

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