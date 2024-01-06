Мошенническая схема «продажа дешевых товаров»: как уберечься от злоумышленников

В мошеннической схеме «продажа дешевых товаров» злоумышленники пытаются узнать, где граждане хранят свои сбережения.

Патрульная полиция Киева рассказала гражданам о схеме мошенников «продажа дешевых товаров» из рук в руки и как уберечься от злоумышленников.

В ведомстве отмечают, что это когда гражданам приходят незнакомые люди и предлагают купить товары по очень выгодным ценам.

«Таким образом, злоумышленники пытаются узнать, где вы храните свои сбережения, а затем незаметно для вас похитить деньги», - сказано в сообщении.

В полиции дали несколько советов, как уберечься от такого вида мошенничества:

- помните, что бесплатный сыр – только в мышеловке;

- не доверяйте незнакомцам и не пускайте их в свой дом;

- привлеките к разговору соседей или позвоните родственникам: это может отпугнуть мошенников;

- сообщите о происшествии по номеру 112.

Ранее украинцам дали несколько советов, как уберечься от мошенников.

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