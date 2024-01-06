Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поліцейським за бездіяльність в сфері боротьби з наркотиками загрожуватиме позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна

Депутати пропонують карати правоохоронців, які умисно не припинили злочин в сфері обігу наркотиків та прекурсорів, 15 роками позбавлення волі.

Був внесений до системи «Шлях» як водій, але нервував та не зміг пояснити вміст вантажу, - суд розглянув справу про відмову у перетині кордону

Рішення про те, чи підтвердила особа мету поїздки оцінюється виключно посадовою особою Державної прикордонної служби, - позиція суду.

Господарським судам розширено повноваження, — розглядатимуть клопотання АМКУ на проведення обшуків і вилучення документів у бізнесу

Набрав чинності закон, який запроваджує судовий контроль «квазіслідчих» повноважень АМКУ з проведення перевірки суб’єктів господарювання, доступу до приміщень, інших володінь, місць зберігання інформації і на вчинення окремих процесуальних дій у вигляді проведення огляду, опломбовування, накладення арешту на майно, вилучення майна.

За фальсифікацію пробігу вживаних авто пропонують карати штрафом у 17 тисяч грн

Верховна Рада розгляне законопроект про покарання за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу.

Суд не може вимагати від позивача проходження дозвільної процедури на перепланування об’єкта нерухомості до ухвалення рішення про поділ спірного нерухомого майна, - Об’єднана палата КЦС

Ухвалення рішення суду про поділ нерухомого майна в натурі між співвласниками не потребує попереднього подання суду документів на будівельні роботи, навіть якщо поділ вимагатиме перепланування, - позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

Шахрайська схема «продаж дешевих товарів»: як уберегтися від зловмисників

23:59, 6 січня 2024
У шахрайській схемі «продаж дешевих товарів» зловмисники намагаються дізнатися, де громадяни зберігають свої заощадження.
Шахрайська схема «продаж дешевих товарів»: як уберегтися від зловмисників
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Патрульна поліція Києва розповіла громадянам про схему шахраїв «продаж дешевих товарів» з рук в руки та як вберегтись від зловмисників.

У відомстві зазначають, що це коли до громадян приходять незнайомі люди й пропонують купити товари за дуже вигідними цінами.

«У такий спосіб зловмисники намагаються дізнатися, де ви зберігаєте свої заощадження, а потім непомітно для вас викрасти гроші», - сказано у повідомленні.

У поліції дали декілька порад, як вберегтися від такого виду шахрайства:

- пам'ятайте, що безкоштовний сир — тільки в мишоловці;

- не довіряйте незнайомцям та не пускайте їх у свою домівку;

- залучіть до розмови сусідів або зателефонуйте родичам: це може відлякати шахраїв;

- повідомте про подію за номером 112.

Раніше українцям дали кілька порад, як уберегтися від шахраїв.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду