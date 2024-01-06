Шахрайська схема «продаж дешевих товарів»: як уберегтися від зловмисників

У шахрайській схемі «продаж дешевих товарів» зловмисники намагаються дізнатися, де громадяни зберігають свої заощадження.

Патрульна поліція Києва розповіла громадянам про схему шахраїв «продаж дешевих товарів» з рук в руки та як вберегтись від зловмисників.

У відомстві зазначають, що це коли до громадян приходять незнайомі люди й пропонують купити товари за дуже вигідними цінами.

«У такий спосіб зловмисники намагаються дізнатися, де ви зберігаєте свої заощадження, а потім непомітно для вас викрасти гроші», - сказано у повідомленні.

У поліції дали декілька порад, як вберегтися від такого виду шахрайства:

- пам'ятайте, що безкоштовний сир — тільки в мишоловці;

- не довіряйте незнайомцям та не пускайте їх у свою домівку;

- залучіть до розмови сусідів або зателефонуйте родичам: це може відлякати шахраїв;

- повідомте про подію за номером 112.

Раніше українцям дали кілька порад, як уберегтися від шахраїв.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.