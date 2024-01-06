Шахрайська схема «продаж дешевих товарів»: як уберегтися від зловмисників

Патрульна поліція Києва розповіла громадянам про схему шахраїв «продаж дешевих товарів» з рук в руки та як вберегтись від зловмисників.
У відомстві зазначають, що це коли до громадян приходять незнайомі люди й пропонують купити товари за дуже вигідними цінами.
«У такий спосіб зловмисники намагаються дізнатися, де ви зберігаєте свої заощадження, а потім непомітно для вас викрасти гроші», - сказано у повідомленні.
У поліції дали декілька порад, як вберегтися від такого виду шахрайства:
- пам'ятайте, що безкоштовний сир — тільки в мишоловці;
- не довіряйте незнайомцям та не пускайте їх у свою домівку;
- залучіть до розмови сусідів або зателефонуйте родичам: це може відлякати шахраїв;
- повідомте про подію за номером 112.
Раніше українцям дали кілька порад, як уберегтися від шахраїв.
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