В Киеве мужчина жестоко убил продавщицу цветов

Злоумышленником оказался 37-летний иностранец.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который жестоко убил женщину в цветочном магазине.

Как сообщила Национальная полиция Украины, информация об обнаружении женщины с телесными повреждениями в помещении цветочного магазина поступила утром 2 января.

«В тот вечер 54-летняя продавщица находилась в помещении цветочного магазина. Около двенадцати часов ночи в магазин зашел неизвестный, который начал с ней беседу и через несколько минут ушел из киоска. Позже мужчина вернулся, набросился на женщину и хаотично нанес ей многочисленные удары ножом по телу», - сообщили в полиции.

После инцидента злоумышленник снял с потерпевшей золотые украшения и скрылся с места происшествия.

В полиции добавили, что одной из версий этого тяжкого преступления является убийство по корыстным мотивам

Через сутки после совершенного фигуранта задержали. Им оказался 37-летний иностранец. У него изъяли три золотых кольца, принадлежавших погибшей.

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